Cile: Covid, circolazione virus ancora a "livelli critici" (2)

- L'epidemiologa e accademica del Dipartimento di sanità pubblica della Pontificia Universidad Católica de Chile, Caterina Ferreccio, afferma per parte sua che "è possibile notare l'effetto della quarantena e forse anche delle vaccinazioni nel leggero rallentamento della trasmissione e dei nuovi casi", tuttavia precisa, "dato l'alto tasso di casi attivi in tutto il Cile, l'insufficiente tracciabilità e isolamento degli agenti contagiosi, la possibilità di un nuovo focolaio è ancora molto alta". L'ultimo bollettino ufficiale del ministero della Sanità indica che nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 6.889 contagi, due terzi dei quali presentano sintomi, e 174 decessi. I casi attivi sono 38.388 e pur essendo la tendenza in leggero calo si mantengono quindi vicini al livello massimo raggiunto all'inizio del mese. Dall'inizio della pandemia i casi sono 1.190.991, mentre i morti sono 26.247. Il livello di occupazione delle terapie intensive è del 95,36 per cento. Sul fronte del programma di immunizzazione in Cile sono state già somministrate 14.496.806 dosi di vaccino, paria a circa l'80 per cento della popolazione. (segue) (Abu)