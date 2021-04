Roma: assemblea Pd su futuro del Salaria sport Village di Settebagni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo riaccendere un cono di luce sul Salaria Sport Village", hanno detto Tempesta e Corbucci. "Siamo favorevoli al fatto che un’Istituzione solida quale la Fgci possa prendere in carico l’impianto sportivo più grande di Roma, a condizione che si trovi il modo di renderlo disponibile anche per la cittadinanza. Sarebbe ingiusto e sbagliato che un bene, da sempre usato dai cittadini, una volta confiscato dallo Stato e affidato al Comune di Roma, venga tolto completamene dalla disponibilità dei cittadini". Per la vicepresidente del Cdq Settebagni Silvia De Rosa "sarebbe inaccettabile non poter più usufruire di una struttura che è stata costruita in deroga e con poteri commissariali, senza che fossero versati nemmeno gli oneri concessori, che avrebbero potuto migliorare il nostro territorio". La consigliera Giulia Tempesta ha annunciato la presentazione di un’interrogazione in Campidoglio "per avere maggiori informazioni sullo stato di avanzamento del protocollo d’intesa con Fgci e più chiarezza anche rispetto agli abbonamenti acquistati dai cittadini, senza aver potuto usufruire dei servizi pagati". In conclusione Aldo, un cittadino del quartiere, ha poi raccontato "di aver lanciato insieme con altri residenti una petizione online per chiedere la prossima riapertura della struttura nel rispetto delle disposizioni Covid, visto che è l’unico impianto sportivo pubblico del quartiere". (Com)