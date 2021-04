Editoria: Francia, Autorità concorrenza dà via libera a Vivendi per acquisizione Prisma Media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità per la concorrenza francese ha dato il via libera a Vivendi per acquisire il gruppo editoriale Prisma Media, che possiede i periodici "Télé-Loisirs", "Voici", "Femme Actuelle", "Capital" e "Gala". "Al termine del suo esame, l'Autorità ha potuto scartare ogni problema di concorrenza e autorizzare l'operazione senza condizione", si legge in un comunicato, dove si spiega che è stato esaminato l'impatto sui mercati pubblicitari e sulla distribuzione della stampa. Per finalizzare l'operazione, il cui valore non è stato svelato, Vivendi è entrata in negoziazione con l'editore Gruner + Jahr, controllata del tedesco Bertelsmann.(Frp)