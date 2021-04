Usa: McConnell risponde ad attacchi Trump, guardiamo al futuro non al passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza repubblicana al Senato federale degli Stati Uniti, Mitch McConnell, ha respinto al mittente le critiche nei suoi confronti da parte dell’ex presidente Usa, Donald Trump, evidenziando la sua idea per cui il Partito repubblicano debba guardare al futuro e andare avanti. "Stiamo guardando al futuro, non al passato”, ha detto il leader dei senatori repubblicani in un’intervista all’emittente “Fox News”. “E se vuoi vedere il futuro del Partito repubblicano, guarda la risposta di Tim Scott al presidente Biden", ha aggiunto McConnell, in riferimento al senatore repubblicano della Carolina del Sud che ha risposto con particolare veemenza al discorso pronunciato dal presidente Joe Biden di fronte al Congresso per i suoi primi cento giorni di mandato. “Lui è il futuro, ecco dove siamo diretti", ha aggiunto. Trump, sempre ai microfoni di “Fox News”, ha attaccato duramente McConnell affermando, per l’ennesima volta, che i repubblicani dovrebbero trovare un nuovo leader al Senato per garantirsi la vittoria alle elezioni di medio termine previste per il 2022. Così facendo, secondo Trump, i conservatori aumenterebbero le loro possibilità di riprendere il controllo della camera alta del Congresso (al momento divisa 50-50 con i democratici). In riferimento alla prossima tornata elettorale, Trump ha affermato: “Penso che faremo molto bene ma abbiamo bisogno di una buona leadership, Mitch McConnell non ha fatto un ottimo lavoro, penso che dovrebbero cambiarlo”. L’ex presidente ha ammesso che il suo stesso sostegno ai candidati repubblicani li aiuterebbe a riconquistare il Congresso. "Sto cercando le persone giuste da sostenere, e quando appoggio qualcuno questo significa molto", ha detto Trump. (segue) (Nys)