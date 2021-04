© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioREGIONE- L'assessore della Regione Lazio al lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola, politiche per la ricostruzione, personale, Claudio Di Berardino partecipa all'inaugurazione della mostra "Galleria operaia" a Colleferro che si tiene in occasione della festa del 1 maggio. L'appuntamento è presso i rifugi antiaerei in Largo Santa Bibiana, Colleferro, Roma. (ore 17)VARIE- Inaugurazione del nuovo centro vaccinale anti-covid19 della Asl di Rieti. All'inaugurazione saranno presenti, l'assessore alla Sanità e all'integrazione socio sanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato, il direttore generale della Asl di Rieti Marinella D'Innocenzo, il comandante della Scuola interforze per la difesa Nbc Rieti Generale B. Emilio Corbucci. Caserma Verdirosi a Rieti, ingresso piazza Beata Colomba. (ore 11) (segue) (Rer)