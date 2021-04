Usa: Biden visita ex presidente Carter prima di comizio ad Atlanta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, visita in Georgia l'ex capo dello Stato Usa, Jimmy Carter, prima del comizio che lo vedrà protagonista ad Atlanta nelle prossime ore. Lo riferisce la stampa statunitense, precisando che all'incontro prevede la presenza anche della moglie di Carter, l'ex First lady Rosalynn. Il 96enne ex presidente, capo dello Stato Usa piu' longevo della storia, non ha partecipato alla cerimonia di insediamento di Biden alla Casa Bianca il 20 gennaio scorso, essendo un soggetto a rischio per quanto riguarda il Covid-19. E' stato il 39esimo presidente degli Stati Uniti d'America dal 1977 al 1981, oltre che governatore della Georgia dal 1971 al 1975. Nel 2002 è stato insignito del Premio Nobel per la pace. Biden si trova nello Stato meridionale per promuovere il piano per il lavoro e le famiglie elaborato dalla sua amministrazione. (Nys)