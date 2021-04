© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di braccia tese si sono alzate per fare il saluto romano durante il rito del presente in memoria di Sergio Ramelli. Uno dei manifestanti dopo aver fatto mettere sull'attenti gli altri partecipanti alla manifestazione ha urlato per tre volte "Camerata Sergio Ramelli" a cui è seguito per altrettante volte il grido "Presente" accompagnato dal saluto romano delle persone presenti in via Paladini. (Rem)