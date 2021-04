Vaccino: Figliuolo, dopo over 65 pensare a superare classi età

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quando avremo messo in sicurezza le persone over 65, anche solo con la prima dose, che offre un mezzo scudo, si potrà pensare di dare la possibilità alle aziende di vaccinare il personale e superare il concetto di classi di età per dare slancio al Paese anche dal punto di vista economico”. Lo ha detto il commissario all’emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera. “Ritengo che per fine maggio si possa pensare a un discorso del genere, giorno più giorno meno”, ha aggiunto. (Rin)