Covid: Figliuolo, a metà luglio 60 per cento popolazione vaccinata con prima e seconda dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per metà luglio “saremo al 60 per cento dell'immunità di gregge, ovvero il 60 per cento delle persone per metà luglio dovrebbe aver ricevuto la prima e la seconda dose”. Lo ha affermato il commissario all’emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera. Si tratta di “una buona quantità ed anche se non arriveremo all'80 per cento che auspichiamo per fine settembre. Ma già con quel 60 per cento ritengo che si possa passare un'estate abbastanza tranquilla”, ha aggiunto. (Rin)