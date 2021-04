Francia-Libano: Le Drian, da Parigi restrizioni per chi ostacola uscita dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per incitare i dirigenti del Libano ad agevolare una soluzione alla crisi che colpisce il Paese, la Francia ha "cominciato a mettere in atto delle misure restrittive in materia di accesso al territorio francese nei confronti di personalità implicate nel blocco politico in corso, implicate nella corruzione". Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, durante una visita a Malta dove ha incontrato l'omologo locale, Evarist Bartolo. "I responsabili del blocco devono capire che non resteremo inattivi", ha aggiunto il capo della diplomazia francese. Le Drian non ha poi escluso "misure supplementari nei confronti di tutti coloro che ostacolano l'uscita dalla crisi".(Frp)