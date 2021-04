Governo: prima riunione Cipess, approvate regole Fondo sviluppo e coesione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cipess ha inoltre approvato il riparto delle somme destinate al finanziamento di uno screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell’epatite C (Hcv), una integrazione del riparto di disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale nell’anno 2020 e la ripartizione della quota di solidarietà del Fondo sanitario nazionale in favore delle regioni colpite dal terremoto negli anni 2016 e 2017. E ancora il Comitato ha anche approvato l’Atto di indirizzo per l’attività della Sace nel 2021 e il Programma statistico nazionale 2020-2022. Infine, il Cipess ha udito alcune informative concernenti: a) l’informativa del segretario del Cipess concernente la modifica del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (Ogv) in materia di Fsc; b) lo stato di attuazione delle delibere riguardanti la concessione di garanzie da parte di Sace Spa per gli investimenti e interventi ecosostenibili; c) la relazione sullo stato di attuazione 2020 della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile; d) la fondazione Ri.Med, e) l’utilizzo di risorse rinvenienti da residui per interventi di completamento del “Sistema Mo.S.E; f) un’informativa sull’accordo tra la Regione Siciliana e il ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 23 dicembre 2020 e successivo atto integrativo sulla riprogrammazione delle risorse FSC 2014-2020; g) un’informativa del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, segretario del Cipess, sulle attività in corso presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe) al fine di rendere operativa la trasformazione da Cipe in Cipess, disposta dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 di conversione del cosiddetto "decreto Clima" (dl n. 111/2019). Le attività riguardano in particolare l’istruttoria delle proposte al Comitato secondo criteri di sostenibilità e saranno coordinate in relazione al nuovo assetto istituzionale e al sistema di governance complessiva in materia di sostenibilità, con particolare riferimento alla recente istituzione del ministero per la Transizione ecologica e del Comitato interministeriale per la transizione ecologica. (Com)