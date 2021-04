Alessandria: Cgil su morte operaio in cantiere Amazon, "sicurezza sul lavoro non si scambia con profitto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Coordinamento Amazon Cgil Torino "esprime un sincero cordoglio alla famiglia della vittima dell’incidente avvenuto al polo commerciale Marengo Retail Park, nel cantiere predisposto per la costruzione di uno stabilimento Amazon". E' qui che, questa mattina, ha perso la vita un operaio edile, mentre 5 suoi colleghi sono rimasti feriti. "Il Coordinamento ribadisce, con la necessaria determinazione, che incontrare la morte mentre si lavora per vivere denota una condizione barbarica che interroga tutti noi. In particolare, la necessità del rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro". Aggiunge il Coordinamento Cgil: "Sappiamo bene quali sono le pressioni che si esercitano quotidianamente sui lavoratori per accorciare i tempi, “fare più in fretta”, e questo spesso a discapito della tutela del lavoro, ma il lavoro non si scambia con il profitto. Circa due anni fa a Torrazza Piemonte, nello stabilimento Amazon, un lavoratore venne coinvolto in un grave incidente sul lavoro. Anche allora ribadimmo il valore della vita, il rispetto della legge, la solidarietà alle famiglie e ai compagni di lavoro. Il miglioramento delle condizioni di lavoro è il senso del nostro impegno sindacale, anche per questo la nostra mobilitazione continua".(Rpi)