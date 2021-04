Repubblica Ceca: ambasciata cinese contro appello Senato ad ingresso di Taiwan nell'Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata cinese a Praga ha criticato l'appello del Senato ceco per la piena integrazione di Taiwan nell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk". La rappresentanza diplomatica di Pechino lo considera un danno all'impegno ceco nei confronti della politica di una sola Cina e una grave interferenza negli affari interni cinesi. La Camera alta del Parlamento di Praga ha fatto questo appello ieri, enfatizzando i successi di Taipei nella lotta contro il coronavirus. L'isola, che è oggetto di rivendicazioni territoriali da parte di Pechino, ha potuto partecipare come osservatore alle riunioni dell'Oms fino al 2016 ma più di recente è stata esclusa per le pressioni cinesi. Secondo il Senato ceco questa situazione danneggia gli interessi di 23 milioni di taiwanesi e ostacola la sua gestione della pandemia e il funzionamento dell'Oms. "C'è solo una Cina nel mondo e Taiwan è parte integrante del suo territorio", afferma un comunicato del portavoce dell'ambasciata cinese. La partecipazione di Taiwan alle attività delle organizzazioni internazionali non può ignorare questo principio e "ai professionisti della sanità taiwanese è ammesso di partecipare alle attività tecniche dell'Oms". Le autorità di Taipei sollevano il problema della loro partecipazione all'Oms ma "è solo una manipolazione politica". Per questo l'ambasciata cinese a Praga sollecita la Repubblica Ceca ad aderire agli standard delle relazioni internazionali, a rispettare la sovranità e integrità territoriale cinese e a fare di più per favorire lo sviluppo delle relazioni sino-ceche. (Vap)