Omicidio Sacchi: Pirino in aula, non sapevo che Del Grosso fosse armato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha sentito solo un “botto” e si è accorto che Valerio Del Grosso aveva portato una pistola e l’aveva anche usata. E’ quanto ha riferito oggi Paolo Pirino, coimputato, insieme allo stesso Del Grosso, nel processo in Corte d’assise a Roma per l’omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer ucciso il 23 ottobre 2019 nel quartiere Colli albani a Roma. Pirino, nel corso dell’esame, ha ricostruito le fasi della vicenda e ciò che avvenne in prossimità del pub John Cabot dove lui e Del Grosso, avrebbero dovuto consegnare 15 chili di marijuana e prendere da Giovanni Princi, condannato a 4 anni in un processo stralcio, 70mila euro. Decisero invece per la rapina. Pirino ha riferito che sono arrivati sul posto cercando la ragazza bionda segnalata da Valerio Rispoli, come quella che aveva i soldi in uno zaino rosa. (segue) (Rer)