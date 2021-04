Omicidio Sacchi: Pirino in aula, non sapevo che Del Grosso fosse armato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’idea della vendita era stata sostituita già dalla rapina. Una volta individuata Anastasiya Kylemnyk, fidanzata di Luca e imputata nel processo per reati legati alla compravendita della droga, Pirino ha riferito di essere sceso dalla macchina con la mazza da baseball comprata in un negozio cinese, e di aver inferto un leggero colpo alla testa della ragazza che si è buttata a terra mentre lui le strappava lo zaino. Nel suo racconto, Pirino dice che all’improvviso è arrivato alle sue spalle “un’ombra” che lo ha sollevato scaraventandolo contro un muro. Quell’ombra in realtà era Luca che è corso a sincerarsi delle condizioni di Anastasiya. (segue) (Rer)