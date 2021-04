Omicidio Sacchi: Pirino in aula, non sapevo che Del Grosso fosse armato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’imputato, che ha sostenuto di non aver colpito Luca, ha raccontato che solo allora avrebbe sentito lo sparo e visto Del Grosso che era sceso dall’auto. E’ quindi fuggito e si è ritrovato nell’auto con Del Grosso al quale continuava a chiedergli cosa avesse combinato. Strada facendo, mentre scappavano, si sarebbero sincerati del contenuto della borsa in cui non c’erano soldi, ma solo trucchi e oggetti della ragazza. L’avrebbero gettata insieme alla mazza strada facendo. (Rer)