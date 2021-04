Imprese: Uliano (Fim-Cisl) su Iia, serve azione coordinata amministrazioni locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi anni abbiamo agito con fermezza e determinazione per risollevare dalle ceneri una produzione italiana di autobus: il ruolo attivo del governo, anche attraverso l’azione diretta di Invitalia e Leonardo, con gli investimenti attuati in Iia per adeguare la capacità produttiva e la sua qualità, per sviluppare il parco prodotti nelle versioni più compatibili con l’ambiente non trovano riscontro con una risposta adeguata della domanda pubblica delle varie amministrazioni nel breve periodo. Così in una nota il segretario nazionale Fim-Cisl Ferdinando Uliano. “Questo disallineamento ha determinato la richiesta di cassa integrazione: abbiamo chiesto al Mise di assumersi la responsabilità di agire con maggior coordinamento sulle amministrazioni locali per agire sul fronte della domanda, sia per gli ordini Consip 2017 sia per le gare future, per una coerenza complessiva sulla mobilità compatibile sia per gli aspetti ambientali che per quelli sociali, strettamente correlati alla territorialità delle produzioni”, ha detto, definendo “inaccettabile” che gli oltre 224 autobus della gara Consip 2017 non siano stati opzionati dalle amministrazioni locali. “Abbiamo chiesto di prevedere una convocazione a breve del tavolo per verificare le evoluzioni rispetto agli impegni presi”, ha concluso. (Com)