- Oggi il Parlamento europeo ha sostenuto "la creazione di un certificato Covid-19 dell'Ue". Lo ha ricordato su Twitter il presidente David Sassoli sottolineando che "questo è un passo importante per ripristinare la libertà di movimento e renderà più facile per gli europei viaggiare in sicurezza quest'estate". (Beb)