Centrosinistra: Conte, su campo ampio condiviso non partiamo da zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla strada per un campo politico ampio "per poter affrontare un progetto condiviso, articolato, che possa risultare competitivo in vista delle prossime elezioni politiche, non partiamo da zero perché questo confronto parte già da un’esperienza condivisa" nel governo Conte II. Lo ha affermato l’ex presidente del Consiglio e leader in pectore del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, intervenendo ad un convegno organizzato da "Le Agorà" parlando della convergenza politica con il Partito democratico in vista delle prossime elezioni. (Rin)