G7: Colao, lavoriamo per futuro di rispetto diritti e libertà anche in spazi digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, ha rappresentato l’Italia in occasione della riunione ministeriale "Digital and Technology" del G7. Il vertice si è svolto durante la presidenza britannica del G7, convocato dal Segretario di Stato per il Digitale, la Cultura, i Media e lo Sport, Oliver Dowden. All’evento hanno partecipato i ministri dell’Innovazione e del Digitale di Regno Unito, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Stati Uniti oltre all’Unione europea, rappresentata da Margrethe Vestager, vicepresidente. L’incontro - riferisce una nota del dicastero - si è concentrato sui temi prioritari della sicurezza online e della ripartenza economica dopo la crisi pandemica. In particolare, i ministri hanno discusso gli interventi prioritari della presidenza britannica del G7 per mettere a frutto le potenzialità dell’economia digitale dal punto di vista delle infrastrutture, degli standard tecnologici e dei dati. Al termine della riunione, i ministri hanno firmato la dichiarazione ministeriale, con la quale si impegnano a mettere la tecnologia al centro dello sforzo globale per la ripresa dalla pandemia. (segue) (Com)