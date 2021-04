G7: Colao, lavoriamo per futuro di rispetto diritti e libertà anche in spazi digitali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoriamo per un futuro fondato sul rispetto dei diritti e delle libertà anche negli spazi digitali", ha detto Colao che nel suo intervento, ha ribadito l’importanza di una società digitale più sicura ed equa per una ripartenza post pandemica. Nell’illustrare le principali sfide e opportunità generate dalla digitalizzazione, il Colao si è soffermato sulle seguenti azioni concrete: investire nella rete a banda larga per rispondere alle crescenti esigenze di connettività portate dalla trasformazione digitale; cooperare in modo trasparente, aperto e inclusivo per lo sviluppo di standard tecnologici per Internet, le telecomunicazioni e le tecnologie emergenti; portare avanti il dialogo su una libera circolazione dei dati all’insegna della fiducia. A questo proposito, il ministro ha evidenziato come l’Italia stia modernizzando la sua Pubblica amministrazione grazie a infrastrutture digitali moderne, interoperabili e sicure, con il supporto del piano Next Generation Eu; incoraggiare e supportare un approccio alla rete "safety by design". Ad esempio, la presidenza italiana del G20 sta lavorando su alcuni principi guida volti a garantire ai minori un ambiente digitale sicuro; alimentare la discussione su titoli di credito dematerializzati, essenziali per favorire la crescita di settori quali trasporti e della logistica; rafforzare la competitività del mercato digitale. (Com)