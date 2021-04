Ue: Franceschini, potenziare investimento sul sistema culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora più che mai la cultura ha un ruolo centrale nel costruire un'Europa che torna a crescere in maniera più giusta, verde e digitale. Come dimostra il Pnrr appena varato dal Consiglio dei ministri, la cultura è la chiave per il nostro futuro che scandirà il tempo della ripartenza economica". Lo ha detto il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini intervenendo nel corso del "Summit on European Cultural Politics and New Digital Solutions", al quale hanno partecipato diversi ministri della cultura europei. "C'è bisogno di potenziare gli investimenti per dare la possibilità ad artisti, creativi, professionisti e operatori culturali di liberare completamente il loro potenziale per la ripresa", ha aggiunto il ministro, sottolineando come "il mix tra innovazione, creatività e digitale sta cambiando il modo in cui produciamo, tuteliamo e usufruiamo del patrimonio culturale. Siamo di fronte ad una nuova frontiera che ha enormi ripercussioni economiche. Come ministri della cultura dobbiamo guidare questo momento e, in Europa, dobbiamo avere la capacità di passare da politiche difensive a politiche coraggiose per creare nuove piattaforme e soluzioni digitali per esportare i contenuti culturali. Nel contesto globale la dimensione europea è quella minima per avere forza contrattuale davanti alle grandi multinazionali e ai giganti della rete".(Com)