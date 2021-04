Recovery: Fd'I, approvata nostra mozione, ora Raggi e governo diano risorse a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvata mozione di Fd'I sul Recovery plan per maggiori risorse a Roma. "Il Recovery Plan che a breve verrà inviato alla Commissione Europea non comprende purtroppo il 'capitolo Roma' che è stato oggetto di plurime discussioni a livello istituzionale nei mesi scorsi. A Roma vanno le briciole, non risultano i fondi per le metropolitane, per la chiusura dell'anello ferroviario, per l'alta velocità Roma-Fiumicino". Lo dichiarano Andrea de Priamo, capogruppo Fd'I, Lavinia Mennuni e Francesco Figliomeni consiglieri Fd'I in Campidoglio con Rachele Mussolini consigliere della lista "Con Giorgia". "In particolare sono da ritenersi di rilevanza strategica fondamentale il prolungamento della metro C, i prolungamenti della metro A e B oltre alla chiusura dell'anello ferroviario - continua la nota di Fd'I -. Risulterebbe pertanto insufficiente lo stanziamento di circa 500 milioni di Euro dedicati alle infrastrutture e ai mezzi di trasporto pubblico e ciò comporterà l'esigenza di ricorrere a ulteriori fondi dello Stato per reperire i finanziamenti necessari per rendere Roma una città al livello adeguato in termini trasportistici ad una grande capitale europea". (segue) (Com)