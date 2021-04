Recovery: Fd'I, approvata nostra mozione, ora Raggi e governo diano risorse a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il piano regolatore prevede inoltre 42 Km di nuove metropolitane e 400 Km di ferrovie urbane e regionali - continua la nota di Fd'I-, ma non si sta procedendo per la realizzazione di interventi sulle reti. Purtroppo anche in questo caso l'amministrazione Raggi non è riuscita a rappresentare le ragioni di Roma, nonostante abbia avuto un governo amico negli ultimi tre anni. Abbiamo pertanto chiesto, con un'apposita mozione a prima firma di Lavinia Mennuni che l'Amministrazione comunale non perdesse l'opportunità che ne può derivare per migliorare la competitività della nostra economia nazionale e romana. E che il Sindaco faccia un ultimo intervento presso il Consiglio dei Ministri e il Governo nazionale affinché non si sprechi questa occasione e si dispongano nell'ambito del Recovery Plan i finanziamenti necessari per la Capitale con particolare riferimento alla chiusura dell'anello ferroviario, alle metropolitane: metro C, metro A e metro B con i relativi prolungamenti, oltre all'alta velocità Roma-Fiumicino. Affinché siano implementate le risorse del capitolo 'Caput Mundi' la cui dotazione deve essere di un miliardo di euro al fine di consentire a Roma di ospitare in modo adeguato il rilevante evento mondiale che sarà il Giubileo 2025. La mozione di Fd'I è stata approvata. Ora spetta al sindaco e al suo governo concretizzare le istanze di Roma e dare alla Capitale d'Italia le risorse che le spettano", concludono i consiglieri capitolini di Fd'I. (Com)