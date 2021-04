Bielorussia: Tikhanovskaja, non intendo partecipare a possibili nuove elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex candidata alla presidenza in Bielorussia, Svetlana Tikhanovskaja, non ha intenzione di partecipare a possibili nuove elezioni, richieste dall'opposizione. Lo ha dichiarato in un webinar ospitato dal McCain Institute di Washington. "Non parteciperò alle nuove elezioni libere ed eque, per le quali ci stiamo battendo", ha dichiarato Tikhanovskaja. "Il mio mandato", ritiene la rappresentante dell'opposizione bielorussa, "è solo quello di organizzare queste elezioni". "Ma non vi prenderò parte", ha ripetuto Tikhanovskaja. (Rum)