Kirghizistan-Tagikistan: Onu su scontri al confine, le parti si impegnino in colloqui diretti

- Le Nazioni Unite stanno seguendo con preoccupazione le notizie sugli scontri verificatisi nelle ultime ore al confine tra Kirghizistan e Tagikistan in cui hanno perso la vita almeno 4 persone e invitano i Paesi a impegnarsi in colloqui diretti. Lo ha dichiarato il portavoce delle Nazioni Unite Farhan Haq in una conferenza stampa. "Questa situazione è qualcosa che stiamo seguendo con preoccupazione", ha detto Haq quando gli è stato chiesto degli scontri. "Siamo anche consapevoli che c'è stato un annuncio da parte dei due Paesi che è stato concordato un cessate il fuoco. Se così fosse, sarebbe accolto con favore e vorremmo incoraggiare entrambe le parti a continuare i negoziati diretti per risolvere eventuali problemi in sospeso in un modo pacifico", ha aggiunto. (segue) (Nys)