Kirghizistan-Tagikistan: Onu su scontri al confine, le parti si impegnino in colloqui diretti (2)

- Kirghizistan e Tagikistan hanno concordato un cessate il fuoco al confine, in vigore dalle 17 ora di Mosca. Lo ha annunciato nelle scorse ore il ministero degli Esteri kirghiso. Le parti hanno concordato il ritiro delle forze di sicurezza nei rispettivi luoghi di schieramento. La decisione è stata presa a seguito di negoziati tra i ministri degli Esteri. In precedenza è stato reso noto che i primi ministri del Kirghizistan e del Tagikistan si sarebbero incontrati a margine del Consiglio intergovernativo eurasiatico, per discutere dell'attuale crisi al confine. A partire da ieri sera nell'area di frontiera sono scoppiati duri scontri che hanno provocato l'uccisione di almeno tre persone e il ferimento di altre 31, tra i quali il sindaco della città tagica di Isfara, Bahovaddin Bahodurzoda. (segue) (Nys)