Fisco: Ronzulli (FI), urgente proroga cartelle esattoriali

- Bisogna evitare che da lunedì ripartano le notifiche delle cartelle esattoriali. Lo afferma, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli. "Ci sono attività che non lavorano da mesi e che non hanno quindi alcuna possibilità di saldare i debiti pregressi - sottolinea -. Il governo intervenga per fermare l'invio delle cartelle fino a che non ci sarà una ripartenza vera e duratura e intavoli una discussione seria su come procedere dopo. Gli strascichi economici della pandemia dureranno anni, la crisi non si risolverà dall'oggi al domani e non sarebbe comunque immaginabile rallentare la ripresa chiedendo soldi agli italiani stremati dalla pandemia". (Com)