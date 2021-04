Quirinale: Mattarella riceve nuovi ambasciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, in separate udienze, per la presentazione delle lettere credenziali, i nuovi ambasciatori: Sébastien Foumane, Repubblica del Camerun; Yerbolat Sembayev, Repubblica del Kazakhstan; Demitu Hambisa Bonsa, Repubblica Federale Democratica di Etiopia; Karla Wursterova, Repubblica Slovacca; François Xavier Ngarambe, Repubblica del Rwanda. Era presente agli incontri la viceministra agli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni. (Com)