- L’ex presidente del Consiglio e leader in pectore del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, intervenendo ad un convegno organizzato da "Le Agorà", ha chiarito che "la scelta del blocco dei licenziamenti è stato un atto di coraggio ma non sarebbe stato possibile affrontare una pandemia come questa senza offrire misure di sostegno a famiglie e lavoratori". (Rin)