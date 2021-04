Terrorismo: Francia, in libertà vigilata tutti e nove gli ex terroristi arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nove ex terroristi di estrema sinistra arrestati in Francia sono stati tutti liberati e posti in libertà vigilata sotto disposizione della Corte d'Appello di Parigi in attesa dell'esame delle richieste di estradizione. Lo ha reso noto la procura di Parigi in un comunicato. Per gli ex terroristi è previsto il "divieto di lasciare" la Francia e la consegna dei loro documenti di identità. Nessuno di loro "ha acconsentito" alle richieste di estradizione, si legge nel comunicato. Nel pomeriggio del 5 maggio si terrà una prima udienza pubblica alla Corte di Parigi.(Frp)