Bolivia: Parlamento Ue condanna detenzione Anez e altri ex ministri, siano liberati

- Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui condanna la detenzione arbitraria e illegale dell'ex presidente ad interim della Bolivia Jeanine Anez, di due dei suoi ministri e di altri prigionieri politici nel Paese, dei quali chiede l'immediata liberazione. I deputati hanno adottato il testo con 396 voti favorevoli, 267 contrari e 28 astensioni. Il 13 marzo, Anez, due dei suoi ministri e altri individui che hanno costituito il governo ad interim dal 2019 al 2020 sono stati arrestati con l'accusa di terrorismo, sedizione e cospirazione, e sono accusati dai pubblici ministeri di avere avuto parte in un colpo di stato nel 2019. Il Parlamento ha ricordato che Anez ha assunto la presidenza ad interim della Bolivia dopo che il suo predecessore Evo Morales si è dimesso nel 2019 a seguito di accuse di rielezione fraudolenta, disordini politici e proteste violente. La risoluzione sottolinea che l'ex presidente Anez ha rispettato pienamente i suoi doveri ai sensi della Costituzione boliviana quando ha assunto la carica di presidente ad interim. I deputati chiedono che lei e gli altri prigionieri politici in Bolivia siano immediatamente rilasciati e forniti di tutta l'assistenza medica di cui hanno bisogno per garantire il loro benessere. (segue) (Beb)