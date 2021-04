Sociale: assessore Roma, da Aula ok a nuovo regolamento per l’affido familiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea Capitolina "ha approvato oggi il Nuovo regolamento per l’affido familiare, un atto attraverso cui come Amministrazione vogliamo rafforzare l’azione in favore dei minori e delle famiglie più fragili". Lo scrive, in un post su Facebook, l'assessore alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale. "L’affido incentiva il sostegno alla famiglia in difficoltà con l’intervento di una affidataria che tutela il benessere del bambino o del ragazzo - spiega Mammì - mantenendo il legame con la famiglia originaria per garantire il ricongiungimento familiare. Il testo, già approvato in Giunta, si concentra sul ruolo del minore, della famiglia d’origine e di quella affidataria, facilita e rafforza il dialogo tra i Municipi di Roma e i Servizi distrettuali delle Asl che operano sul territorio cittadino e riconosce il ruolo fondamentale del Centro per l’affido, del Dipartimento politiche sociali, che mantiene le funzioni di coordinamento, controllo e monitoraggio, delle Equipe territoriali, sia municipali che distrettuali, del Terzo settore, delle associazioni iscritte all’Albo e dell’Osservatorio cittadino. Uno strumento fondamentale al servizio della nostra Comunità, per una sinergia a tutela e promozione dei minori e delle famiglie". (Rer)