Roma: assessore, premature critiche a lavori pista ciclabile lungotevere

- "I lavori per la riqualificazione della pista ciclabile sul Lungotevere tra Ponte Risorgimento e Ponte Marconi sono attualmente in corso. E come tutti i cantieri è necessario attendere il completamento degli interventi, compresa l’apposizione della nuova segnaletica orizzontale e verticale. Dare giudizi prima della fine dei lavori è prematuro e fuorviante per i cittadini, soprattutto per i ciclisti che la utilizzeranno, una manutenzione che non veniva eseguita da oltre 15 anni". Lo scrive su Facebook l'assessore alle infrastrutture di Roma Capitale Linda Meleo. (Com)