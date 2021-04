Decreto Proroghe: Carfagna, evitato blocco bonifiche e infrastrutture al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza Covid ha "interrotto molte delle attività amministrative collegate alla realizzazione di opere finanziate dai Fondi nazionali di coesione: era doveroso concedere alle Regioni e alle altre istituzioni responsabili una congrua proroga. Abbiamo evitato che progetti importanti come le bonifiche in Campania, ma non solo, a fine 2021 finissero al macero per l’impossibilità di completare gli adempimenti". La ministra del Sud Mara Carfagna ha commentato così la disposizione, inserita oggi nel decreto Proroghe dal Consiglio dei ministri, che sposta al dicembre 2022 il termine ultimo per l’impegno dei Fsc. “Abbiamo messo in sicurezza - ha aggiunto Carfagna - i fondi destinati a una serie di interventi infrastrutturali complessi e ai contratti di programma Rfie Anas". (Com)