Uruguay: Covid, prorogate restrizioni a circolazione e riunioni fino al 16 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Uruguay di Luis Lacalle Pou ha annunciato la proroga fino al 16 maggio di tutte le misure restrittive in vigore nel contesto della lotta contro la pandemia Covid-19. Unica eccezione è la riapertura progressiva delle aule scolastiche con le lezioni in presenza a partire dal 3 maggio. Verranno mantenute invece la chiusura degli uffici pubblici, la limitazione dell'orario di apertura di bar e ristoranti, la proibizione della pratica di sport dilettantistici e il divieto alle feste private ed agli eventi sociali. Il presidente Lacalle Pou ha sottolineato che nonostante il lieve calo dei contagi e del numero dei casi attivi il governo "non è soddisfatto" e ritiene "insufficiente" anche la diminuzione della circolazione dovuta alle misure in vigore. In questo senso il ministro della Sanità, Daniel Salinas, ha affermato che "è decisivo il comportamento della popolazione" e che non si può ancora affermare che ci sia un calo generale delle cifre della pandemia. (segue) (Abu)