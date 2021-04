Uruguay: Covid, prorogate restrizioni a circolazione e riunioni fino al 16 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo dati ufficiali nelle ultime 24 ore in Uruguay si sono registrati 2.939 nuovi casi e 46 decessi dovuti al Covid-19. Il totale di contagi dall'inizio della pandemia è di 193.027, mentre i morti sono 2.497. Il numero dei casi attivi è attualmente di 28.123, con un calo di circa il 10 per cento negli ultimi dieci giorni. Il ministro Salinas ha reso noto inoltre che l'89 per cento dei contagi degli ultimi sette giorni sono dovuti alla variante brasiliana P1 di Manaus del nuovo coronavirus, quando a marzo era stata rilevata solo nel 15 per cento dei test. Sul fronte della vaccinazione anti Covid l'ultimo bollettino informa che sono state somministrate un totale di 1.755.799 dosi, 603.148 delle quali sono seconde dosi. Nel paese si stanno somministrando i vaccini del laboratorio cinese Sinovac, quello maggiormente usato, del laboratorio statunitense Pfizer, utilizzato esclusivamente per l'immunizzazione del personale sanitario, e di Oxford-AstraZeneca, quest'ultimo acquisito tramite il meccanismo Covax. (Abu)