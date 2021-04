Imprese: da assemblea Equita ok a bilancio e dividendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea degli azionisti di Equita, riunitasi oggi con la partecipazione del 69,5 per cento del capitale, ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,2 euro per azione. Stando al relativo comunicato stampa, il dividendo sarà corrisposto in due tranche: una da 0,1 euro per azione, con data di pagamento al 12 maggio 2021, stacco cedola il 10 maggio e record date 11 maggio; e una seconda sempre da 0,1 euro per azione, con data di pagamento 10 novembre, stacco cedola 8 novembre e record date 9 novembre. In aggiunta, l’assise ha approvato la relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, e le modifiche ai piani di incentivazione 2019-2021 e 2020-2022. L’assemblea ha poi nominato Marzio Perrelli all’incarico di consigliere indipendente, approvando l’aumento a pagamento del capitale sociale per 800 mila euro mediante l’emissione di un massimo di 3,5 milioni di azioni prive di valore nominale. (Com)