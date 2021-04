Covid: Moratti, stiamo lavorando a green pass, sarebbe opportuna indicazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando sul green pass, perché l'Europa ci chiede di averlo pronto per il mese di luglio. Le Regioni stanno lavorando autonomamente, non abbiamo ancora indicazioni del governo, ma sarebbe opportuno che ci fosse un'indicazione sulle modalità con le quali realizzare i green pass". Lo ha dichiarato il vicepresidente di Regione Lombardia e assesore al welfare Letizia Moratti durante la sua audizione in commissione sanità. "Come Regione stiamo lavorando a una piattaforma che dovrebbe contenere i dati relativi al sierologico e ai tamponi - ha aggiunto Moratti - abbiamo dubbi sui vaccini, perché non c'è ancora stata data un'indicazione chiara dal governo sul tempo in cui ci si può ritenere coperti dal vaccino e quindi la piattaforma su cui stiamo lavorando utilizzerebbe il dato del tampone e del sierologico, e mettendo insieme i dati potrebbe creare un passaporto molto semplice che potrebbe dare semaforo verde o rosso, in aderenza con il tema della privacy". (Rem)