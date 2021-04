Imprese: Unioncamere, in Lombardia iscrizioni in lenta ripresa e cessazioni rimandate, crisi non si vede ancora nei dati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ripresa delle iscrizioni rappresenta un timido segnale positivo che però non deve ingannare: il dato si confronta con il crollo del primo lockdown e mancano ancora mille iscrizioni per tornare ai livelli pre-Covid - dichiara il Presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio – Anche se le cessazioni diminuiscono, grazie alla resilienza degli imprenditori e al supporto delle istituzioni, il pieno impatto della crisi economica non si è ancora riflesso in chiusure e cessazioni". Il numero di imprese lombarde registrate si attesta a 949.525 unità, mentre considerando solo le imprese attive lo stock risulta pari a 813.215 posizioni, con una variazione del +0,4 per cento su base annua. Si tratta del primo segno positivo dopo due anni di contrazione, che riporta la consistenza del tessuto imprenditoriale in linea con il livello del 2019. La crescita è trainata dall'ampio comparto degli altri servizi (+1,8 per cento), e dalle costruzioni (+1,2 per cento), che confermano la recente svolta positiva dopo numerosi anni di calo; calano invece commercio (-0,5 per cento), alloggio e ristorazione (-0,5 per cento), agricoltura (-1,2 per cento) e industria (-2,3 per cento). (Com)