Repubblica Ceca: Senato approva la nuova formula elettorale

- Il Senato della Repubblica Ceca ha approvato una nuova formula elettorale. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Ctk". Il testo è stato approvato senza modifiche rispetto a quanto uscito dall'esame della Camera dei deputati all'inizio di aprile e sarà ora trasmesso al presidente per la promulgazione. L'adozione di un nuovo metodo per la conversione dei voti in seggi parlamentari si è resa necessaria perché a febbraio la Corte costituzionale ha dichiarato la legge elettorale parzialmente incostituzionale, annullando il metodo d'Hondt finora usato nel Paese. Il sistema resta proporzionale e con 14 collegi, esattamente come prima. Non sono passate le proposte miranti a ridurne il numero o a introdurre un unica circoscrizione nazionale. La formula per la conversione dei voti in seggi continua a favorire i partiti maggiori, tuttavia lo fa in misura minore rispetto al metodo d'Hondt. La soglia di sbarramento per i singoli partiti resta il 5 per cento ma vengono abbassate le soglie per le coalizioni. Per quelle composte da due formazioni è il 7 per cento e per quelle maggiori è l'11. (Vap)