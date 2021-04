Milano: Beccalossi (Misto), Sala senza fascia tricolore a commemorazione Ramelli brutta immagine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presentandosi alla commemorazione di Sergio Ramelli senza indossare la fascia tricolore, il sindaco Beppe Sala ha perso una grande occasione, forse preoccupato di non creare troppo imbarazzo a quegli elettori di sinistra a cui fra pochi mesi chiederà il voto. Una brutta immagine, visto che oggi si ricorda un ragazzo di sedici anni assassinato brutalmente per la sola 'colpa' di avere espresso le sue idee scrivendole in un tema". Lo dichiara in una nota Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto al Consiglio regionale lombardo. "Proprio nelle ore in cui fa notizia l'arresto dei brigatisti rossi in Francia - conclude Viviana Beccalossi – per decenni simbolo di una certa ideologia di sinistra che ha coccolato, giustificato e protetto i suoi crimini, il sindaco ha parlato di necessità di riconciliazione. La sua presenza al ricordo di Sergio è sicuramente apprezzabile, ma avrebbe dovuto farlo con il simbolo di tutti i milanesi che rappresenta, perchè non ci sarà mai memoria condivisa se ancora si esistono vittime di serie A e vittime di serie B". (Com)