Libia: Comitato militare 5+5 minaccia di divulgare ragioni chiusura via costiera

- Il comitato militare mista libica 5+5 (cinque membri dell’ex Governo di accordo nazionale, altrettanto dell’autoproclamato Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar) ha minacciato di divulgare le ragioni della chiusura della strada costiera, se quest'ultima non verrà aperta presto. Lo afferma una dichiarazione rilasciata dalla commissione, oggi 29 aprile, in merito alla conclusione del nono round dei suoi colloqui, durati cinque giorni consecutivi, presso la sua sede permanente a Sirte, alla presenza del capo del Consiglio di presidenza libico, Mohammed Menfi, e dell'inviato dell'Onu, Jan Kubis. Il comitato militare ha reso noto di aver contattato il governo unitario libico per superare gli ultimi ostacoli che si frappongono all'apertura della strada costiera e sono state proposte "soluzioni adeguate" a tal fine. Il comitato ha annunciato la selezione di un comando per la forza militare congiunta incaricato di avviare l'attuazione dei compiti ad esso assegnati, con sede a Sirte. E' stata inoltre approvata l'istituzione di un ufficio che si occupi del dossier dei detenuti e delle persone scomparse. (Res)