Russia: Parlamento Ue, preoccupazione per presenza militare al confine ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo è profondamente preoccupato per il recente rafforzamento militare russo al confine con l'Ucraina e per le rivelazioni degli agenti russi dietro le esplosioni in Repubblica Ceca. Lo si apprende dal Parlamento europeo. In una risoluzione adottata oggi, gli eurodeputati hanno confermato quanto siano profondamente preoccupati per l'atteggiamento militare russo vicino al confine del paese con l'Ucraina e nella Crimea occupata illegalmente. Per i deputati, l'Ue deve chiarire, nel caso il rafforzamento militare portasse a un'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, le conseguenze di tale violazione del diritto internazionale e le norme sarebbero gravi. Un simile scenario deve comportare un arresto immediato delle importazioni Ue di petrolio e gas dalla Russia, l'esclusione della Russia dal sistema di pagamento Swift e il congelamento dei beni e l'annullamento dei visti per l'Europa di tutti gli oligarchi legati alle autorità russe. (segue) (Beb)