Russia: Parlamento Ue, preoccupazione per presenza militare al confine ucraino (2)

- La risoluzione deplora inoltre la rivelazione secondo cui i servizi segreti russi hanno innescato l'esplosione di un deposito di armi a Vrbetice, in Repubblica Ceca, nel 2014, in cui sono stati uccisi due cittadini cechi. I deputati esprimono la loro profonda solidarietà al popolo e alle autorità della Repubblica Ceca, nonché il loro fermo sostegno al Paese nel conseguente litigio diplomatico con la Russia e all'espulsione del personale dell'ambasciata da entrambi i Paesi. Il Parlamento ribadisce inoltre la sua richiesta per il rilascio immediato e incondizionato del leader dell'opposizione russa in carcere Aleksej Navalnyj, la cui condanna è politicamente motivata e contrasta con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani della Russia. Il testo ricorda alle autorità russe e al presidente Vladimir Putin che hanno la piena responsabilità per la salute e l'integrità fisica di Navalnyj e devono prendere tutte le misure necessarie per proteggere il suo benessere fisico e mentale. Il testo è stato approvato con 569 voti favorevoli, 67 contrari e 46 astensioni. (Beb)