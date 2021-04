Recovery: Bianchi, serve forte investimento in educazione per contrastare dispersione scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia "deve affrontare un forte investimento in educazione". Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ospite all'evento "Unipr On Air" dell'università di Parma. Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), è presente il "contrasto alla dispersione scolastica, motore di una frattura economica", ha sottolineato il ministro dell'Istruzione, che ha rilevato come il fenomeno coinvolga nel Nord Italia un ragazzo su dieci e nel Sud arrivi a un ragazzo su tre. Per uscire dalla crisi "serve un meccanismo di trasformazione senza fratture", ha aggiunto Bianchi. (Rin)