Cultura: il primo maggio riaprono Terme di Caracalla, Villa di Livia e Arco di Malborghetto

- Sabato primo maggio la Soprintendenza speciale di Roma riapre al pubblico i suoi luoghi della cultura: le Terme di Caracalla, la Villa di Livia e l’Arco di Malborghetto. Seguendo le nuove direttive previste per le regioni in fascia gialla, i siti saranno aperti anche nel fine settimana e l’ingresso sarà consentito, come sempre, solo tramite prenotazione on-line, per le Terme di Caracalla sul sito di Coopculture, mentre per la Villa di Livia e l’Arco di Malborghetto attraverso un apposito modulo sul sito della Soprintendenza. "La primavera della Soprintendenza è all’insegna dalla ripartenza delle Terme di Caracalla e di due gioielli situati lungo la Via Flaminia: la Villa di Livia e l’Arco di Malborghetto. Tre luoghi in cui la storia si fonde con la natura, rendendoli unici e accoglienti – dichiara il soprintendente speciale di Roma Daniela Porro – La riapertura delle Terme di Caracalla inoltre segna l’esordio del nuovo direttore: l’archeologa Mirella Serlorenzi. Una figura di grande esperienza, già direttore delle sedi di Crypta Balbi e di Palazzo Massimo del Museo Nazionale Romano, che prende il posto dello storico direttore delle Terme, Marina Piranomonte, andata da poco in pensione" (segue) (Com)