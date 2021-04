Israele: presidente Rivlin, “sincera” amicizia dell’Italia con Stato e popolo ebraico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Israele, Reuven Rivlin, ha ringraziato l’Italia per la sua “sincera amicizia” nei confronti del popolo e dello Stato ebraico. Il capo dello Stato israeliano lo ha detto oggi in un videomessaggio trasmesso per il centenario (più uno) della Conferenza di Sanremo del 1920. “La Conferenza di Sanremo è un’importante pietra miliare nella realizzazione della visione sionista e nel ristabilimento della sovranità del popolo di Israele nella terra di Israele”, ha detto Rivlin. “Ricordo come, da bambino, guardavo la bandiera britannica del governo mandatario e sognavo il giorno in cui quella bianco-azzurra con la Stella di David sarebbe stata al suo posto” ha dichiarato il Presidente israeliano Rivlin. “La mia gratitudine alla leadership italiana per aver ospitato la Conferenza di Sanremo, importante pietra miliare nel ristabilimento della sovranità del popolo d’Israele nella Terra d’Israele. Grazie per la vostra sincera amicizia con il popolo ebraico e con lo Stato d’Israele”, ha detto Rivlin, che ha anche ringraziato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. (Res)