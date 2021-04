Regeni: Pastorino (Leu), vicini a famiglia, stop armi ad al-Sisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali, dichiara: "Ho voluto essere presente alla prima udienza in Tribunale, a Roma, sull'omicidio di Giulio Regeni per dare la mia vicinanza umana alla famiglia e all'avvocato Ballerini. È un impegno da portare avanti con tenacia - continua il parlamentare in una nota - e chiedendo alle istituzioni il massimo sforzo per conoscere la verità su quanto avvenuto a Giulio. Una necessità ancora più forte dopo il video diffuso per diffamare la sua reputazione". L'esponente di Leu aggiunge: "Anche per questo ritengo grave che l'Italia, nel 2020, abbia venduto armi per quasi un miliardo di euro, dei quattro totali di export, al governo di al-Sisi. È necessario uno stop alla vendita di armi all'Egitto, perché continua a violare i diritti umani. Basti pensare alla detenzione di Patrick Zaki - conclude Pastorino - e di tanti altri attivisti".(Com)