Usa: Trump Media Group, la proposta sul tavolo dell’ex presidente

- Sulla scrivania di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida, è arrivato il mese scorso il piano di business per la nascita di un nuovo gruppo editoriale personale completamente dedicato all’ex presidente degli Stati Uniti, con tanto di piattaforma tv a pagamento in grado di competere con Netflix e Disney+, piattaforma social e servizio internet alternativo. Lo rivela il portale di approfondimento politico “Axios”, secondo cui l’idea non sembra tuttavia aver entusiasmato l’ex capo della Casa Bianca. Il Trump Media Group, così denominato nella proposta, nascerebbe come “potenza mediatica conservatrice in grado di rivaleggiare con i media liberal e di contrastare le big tech della Silicon Valley”. Donald Trump ne sarebbe amministratore delegato e presidente. Il gruppo sarebbe composto da tre divisioni: Trump+, una sorta di tv a pagamento con contenuti on demand; Trump Social Media, che potrebbe profilarsi come una piattaforma alternativa a quelle esistenti; e Trump Tecnologies, che fornirebbe un servizio internet alternativo con la promessa di non censurare gli utenti. Secondo le stime fornite a Trump, il gruppo arriverebbe a una valutazione di 15 miliardi di dollari, 9,2 miliardi dei quali con il solo Trump+. Non è chiaro chi finanzierebbe l’impresa, né se all’ex presidente sia stato chiesto di investire nel progetto. Anche se sembra aver bocciato il progetto, Trump ha più volte in passato appoggiato l’idea di fondare un proprio gruppo editoriale, in particolare dopo la sconfitta alle elezioni presidenziali del 2020.(Nys)